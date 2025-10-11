Türkiye - Bulgaristan A Milli Takım maçı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

BULGARİSTAN 1-1 TÜRKİYE (CANLI SKOR)

11' ARDA GÜLER GOOOL

Godinho’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Türkiye, E Grubu’ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan’ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Grupta 6 puanla İspanya lider konumda.



Millî takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerken, Konya’da oynanan ikinci maçta İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya’ya, deplasmanda Gürcistan’a 3-0 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekipte Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper’in cezası, Bulgaristan karşılaşmasıyla sona erecek.

İLK 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Oğuz, Kerem, Kenan