Türkiye bu olayı konuşuyor! Murat Boz'dan Gülistan Doku paylaşımı...
Türkiye, Gülistan Doku olayını konuşuyor. 2020 yılından itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyası yıllar sonra yeniden açıldı.
Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.
Şarkıcı Murat Boz, Gülistan Doku ile ilgili paylaşımda bulundu. Boz, şu ifadeleri aktardı;
"Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor.
"TEK DİLEĞİM ANNENİN YÜREĞİNE SU SERPİLMESİ"
Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız"