Türkiye Bilim Kurulu üyeleri kimler? İşte Corona virüs kararlarını alan 26 kişi

Bilim Kurulu'nun en bilinen siması

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye’nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ’de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola’nın Afrika’dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi’ hazırladı.