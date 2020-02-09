Türkiye beyaza büründü 31 ilde eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Van, Rize, Trabzon, Karabük, Zonguldak, Ordu, Bitlis, Giresun, Şırnak, Kastamonu, Artvin, Düzce, Kayseri, Bolu, Hakkari, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Sivas, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Bursa, Kars, Yozgat, Sinop, Niğde, Batman ve Siirt'te okullar tatil edildi.
Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.
Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.