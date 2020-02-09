Türkiye beyaza büründü 21 ilde eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Van, Rize, Trabzon, Karabük, Zonguldak, Ordu, Bitlis, Giresun, Şırnak, Kastamonu, Artvin, Düzce, Kayseri, Bolu, Hakkari, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Sivas, Erzurum ve Siirt'te okullar tatil edildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Rize
Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.
Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.
Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının yarın başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.
Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, yarın ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.
Trabzon
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.