Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşıyor. Peki; Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek ve müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek takımımız 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
Türkiye - Azerbaycan
Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları
Hakem: Genc Nuza (Kosova)
Saat: 20.00
Yayın: TRT Spor
Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Mahmut, Umut, Ozan Tufan, Taylan, Abdülkadir, Cengiz, Efecan, Halil Dervişoğlu
Azerbaycan: Balayev, Taskhin, Musafazade, Aliyev, Khalilzade, İsaev, İbrahimli, Mütalimov, Nuriev, Sheydaev, Emreli