Türkiye Azerbaycan maçı CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetiyor ve müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Türkiye: 2 - 1 :Azerbaycan

(İkinci yarı oynanıyor)

59' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emin Makhmudov ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Anton Krivotsyuk kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

55' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Emil Balayev sağ kale direğinin hemen yanından meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını engelliyor.

49' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Namık Alaskarov yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Altay Bayındır ayakları ile meşin yuvarlağın kaleye ulaşmasını engelliyor.

49' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emin Makhmudov ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Maksim Medvedev kafa vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Altay Bayındır üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

44' GOOLLL! Ay-Yıldızlılarımız Kaan Ayhan ile öne geçiyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü orasını altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderiyor. Bu noktaya topu kontrol eden Merih Demiral yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Emil Balayev'in müdahalesinden sonra boşa çıkan meşin yuvarlağı altıpas alanı içerisinde Kaan Ayhan tamamlıyor ve filelerle buluşturuyor.

34' GOOLLL! Milli takımımız Halil Dervişoğlu ile beraberliği yakalıyor! Ceza sahası sağ çaprazının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Halil Dervişoğlu kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

32' Savunmamızın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ramil Sheydaev altıpas sağ çaprazında topla buluşuyor ve döner dönmez yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Altay Bayındır yakın mesafeden açıyı kapatarak topa sahip oluyor.

28' GOL Azerbaycan, Emin Makhmudov ile öne geçiyor! Sol çaprazda topla buluşan Namık Alaskarov havadan pasını diğer kanada doğru gönderiyor. Sağ kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov yerden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Emin Makhmudov'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

25' Ceza yayı içerisinde topu kontrol eden Orkun Kökçü dönerek havadan pasını ceza sahası içi sağ tarafına hareketlenen Cengiz Ünder'e gönderiyor. Rakibinden şık bir hareketlen sıyrılan Cengiz Ünder yerden sert vuruyor ancak kaleci Emil Balayev gole izin vermiyor.

22' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emin Makhmudov ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Anton Krivotsyuk kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak son anda savunmamızdan geri geliyor.

7' Ceza yayı sağ tarafına hareketlenen Ramil Sheydaev ayağının içi ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Altay Bayındır sağ köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başarıyor.

6' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Kaan Ayhan kafa vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken top penaltı noktası sol tarafında Orkun Kökçü'nün önünde kalıyor. Orkun bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

5' Sağ çaprazdan rakibinden topu çalan Cengiz Ünder ceza sahasına girer girmez şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

2' Topla birlikte ceza yayı sağ çaprazına hareketlenen Namık Alaskarov vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.