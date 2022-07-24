Türkiye ayağa kalktı! Ruh hastası kadın öz yeğenini çöp evde 1 yıldır kilitli tutmuş! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı
BURSA'da insanlıktan utandıran görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Oturduğu evin kirasını ödemeyip mahkeme kararıyla tahliye edilen kadın evi çöp eve çevirdi. Bunun yanı sıra çöp evden korkunç bir dram ortaya çıktı. Ruh hastası kadın 9 yaşındaki öz yeğenini 1 yıl esir olarak evde tuttuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın kısa süre sonra serbest bırakıldı.
Bursa'da kiraladığı evin sahibine oturduğu süre boyunca kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracı, evi çöplüğe çevirdi.
123
Öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu ortaya çıkan teyze ile kızı gözaltına alındı.
223
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.
323
Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya verdi.
423