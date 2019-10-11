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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında İstanbul’da Arnavutluk ile karşılaşacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Şenol Güneş'in öğrencileri, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Ay Yıldızlılar Fransa finali öncesi Arnavutluk'u devirip yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Peki, Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bu akşam sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak.

Muhtemel 11'imiz: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan, Cenk, Hakan, Burak

Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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