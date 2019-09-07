Türkiye-Andorra maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE - ANDORRA

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.45

HAKEM: Donald Robertson

YAYIN: TRT 1

Liderlik için kritik maç



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 19.00'da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolás, Llovera, Lima, Cervós, Rodríguez, Rebés, Marc Vales, Clemente, Vieira, Martínez