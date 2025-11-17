Yatırımcı altına koştu! 2025'in şampiyon şehri belli oldu Ankara ve İstanbul'u solladı
Bankacılık sektöründe altın mevduatı bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda artarak 2 trilyon 716,3 milyar liraya çıktı. Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken, altın mevduatlarında yıllık bazda en büyük oransal artış Rize'de gerçekleşti.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre geçen yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira olan bankalardaki altın mevduatı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya çıktı.
Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken, bu kenti 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti.
Üç büyükşehirden sonra en fazla altın mevduatı 87 milyar 430 milyon 64 bin lirayla Antalya'da oldu. Antalya'yı 81 milyar 676 milyon 144 bin liralık altın mevduatıyla Bursa izledi.
Altın mevduatı en az olan il ise 988 milyon 719 bin liralık şehirle Ardahan oldu. Bu ili 1 milyar 213 milyon 725 bin liralık mevduatla Kilis, 1 milyar 230 milyon 815 bin liralık mevduatla Hakkari izledi. Sıralamanın geri kalanında ise 1 milyar 244 milyon 316 bin liralık mevduatla Bayburt, 1 milyar 499 milyon 717 bin liralık mevduatla Tunceli yer aldı.