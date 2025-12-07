Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Terörsüz Türkiye için adımlar tek tek atılırken Suriye'deki SDG karmaşası devam ediyor. Güvenlik kaynakları belirsizliğin bitmesi için SDG'ye 25 gün mühlet verdi. 10 Mart mutabakatını vurgulayan kaynaklar, yıl sonuna kadar istenilenlerin gerçekleşmemesi durumunda, "Uymazlarsa Şam operasyon yapar, Türkiye'de destek verir" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığının Türkiye’nin öncülüğünde çözülebileceğini ifade eden güvenlik kaynakları, ABD yönetiminin bu durumu kavradığı için son dönemde Türkiye ile iş birliği içine girdiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kaynaklar, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) 10 Mart Anlaşması’na uymaması hâlinde, Şam yönetimin operasyon yapacağına dikkat çekerek, Ankara’nın da gerekli desteği vereceğini vurguladı. Entegrasyon sürecinde PKK üst seviye unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının asla söz konusu olmadığını da dile getiren güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle;

"ANKARA'NIN ÖNEMİNİN FARKINA VARDILAR"

Amerika, onlara yaklaşık 10 yıldır anlatmaya çalıştığımızı yeni görmeye başladı. Türkiye olmadan, bu bölgede hiçbir şey başaramazsın. Sen küresel bir güç olabilirsin ama her şeyi tek başına yapamazsın. Bu bölgede de çalışabileceğiniz tek güç Türkiye’dir. Ankara’nın öneminin farkına vardılar. Son dönemde Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna-Rusya çatışmasında bizimle birlikte çalışma istekleri bunun örneği. Bize yaklaşıyorlar, bizimle iş yapmaya çalışıyorlar. Genel anlamda artık ABD, Orta Doğu’yu nispi bir istikrara kavuşturarak bölgeden gitmek istiyor.

SURİYE İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Suriye’de çok büyük yıkımlar oldu. Yeniden imarı, bir ekonomik değer de ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika’nın yaptırımları kaldırması çok önemli.

"SURİYE OPERASYON YAPAR, TÜRKİYE DESTEK VERİR"

SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada. Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil.

DEAŞ ARGÜMANI ELLERİNDEN ALINDI

Şam hükûmeti ile ABD geçtiğimiz hafta ilk defa DEAŞ’a karşı ortak operasyon yaptı. Bu önemli bir eşik. SDG’nin elindeki son argüman da geçerliliğini yitiriyor. DEAŞ’a karşı beş ülke (Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan) ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşmıştı. Biz personelimizi gönderdik. Şu an bu merkezde Suriyeliler ve biz varız.

İKİNCİ GRUP SURİYE ASKERİNE EĞİTİM

Suriye ordusunun Türk kışlalarından yararlanarak icra ettiği eğitimler devam ediyor. İkinci grubun Türkiye’de eğitimi başlamak üzere. Eğitimler iyi gidiyor.