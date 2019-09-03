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Türkiye ABD basketbol maçı canlı yayın! 12 Dev Adam NBA yıldızlarına karşı

Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da 12 Dev Adam, gruptaki 2. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. 

Türkiye, gruptaki 2. maçında ABD ile bugün karşı karşıya geliyor. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başladı.

Maç başladı
Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor ve ADB, 12 Dev Adam karşısında skor üstünlüğünü devam ettiriyor. ABD, Türkiye karşısında ilk çeyreği 26-21 önde kapadı.

Kötü haber!
Milli basketbolcu Semih Erden, 3 dakikada 2 faul yaptı ve kendisini sıkıntılı duruma soktu.

İki takım, son olarak 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Maçı 81-64 kazanan ABD, Dünya Şampiyonu olurken, A Milliler 2. olmuştu.

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