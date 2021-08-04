Türkiye 8 gündür yanıyor! Manavgat, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Uşak yangınlarında son durum

TÜRKİYE bir haftadır yangınlarla mücadele ediyor. Birçok bölgede evler kül oldu, canlılar yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar 38 ilde çıkan 163 yangının 152 tanesi söndürüldü. İşte 6 ilde süren yangınlarla ilgili son bilgiler...

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Bir haftadır devam eden yangınlar ciğerlerimizi yaktı. 6 ilde 11 farklı noktada mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı. Yangınlarda bugüne kadar Muğla'da 1 Antalya'da ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.

10.07 UŞAK'TA YANGIN KONTROL ALTINDA

Uşak’ta art arda çıkan 2 orman yangını, ekiplerin hızlı ve titiz müdahalesiyle kontrol altına alındı. Meydana gelen 2 yangında toplamda 8 hektar alan yandı.

10.00 HARİTAYLA SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 174 yangının 160’ı kontrol altına alındı."

09.57 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

09.55 MİLAS VE BODRUM'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

09.40 AYDIN'DA YANGIN

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

09.30 ÖREN VE MİLAS BÖLGELERİNE KARAKOL BOTU VE ÇIKARMA GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

08.30 ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

05.00 TSK'DAN DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

04.30 MARMARİS'TE MÜCADELE SÜRÜYOR

Marmaris’te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 6’ncı gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürdürüldü. Devletin ilgili tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hisarönü, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde etkili olan yangınlar, önceden tahliye edilen yerleşim yerlerine sıçramadan engellendi.