Türkiye 29 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 129 bin 961 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 29 Mayıs 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 961 test yapıldı, 864 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.19 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 720 bin 907 doza yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: Toplu taşıma araçlarında maskeleri çıkarabiliriz

Güncel tablonun yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra başta toplu taşıma araçları olmak üzere kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2022

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2022