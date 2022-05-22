Türkiye 22 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 118 bin 852 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada da serbest olacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 22 Mayıs 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 test yapıldı, 905 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022