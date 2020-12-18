Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçilerden bomba açıklamalar

GENAR Araştırma Başkanı: Mümkün değil

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye’nin erken seçime gitmesini mümkün görmüyor. Bunun birkaç sebebi olduğunu belirten Aktaş, bunları şöyle sıralıyor: Birincisi, AK Parti hükümetleri bugüne kadar vatandaştan almış olduğu yetkiyi tümüyle kullandı.