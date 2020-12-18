Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler açıkladı
Muhalefet partileri sık sık erken seçim taleplerini dile getirmeye devam ederken 'Türkiye erken seçime gider mi?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konuyu değerlendiren kamuoyu araştırmacıları dikkat çeken açıklamalar yaptı.
GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, MetroPoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, Sputnik’e konuştu ve erken seçim olasılığını ve halkın bu konudaki beklentilerini anlattı.
GENAR Araştırma Başkanı: Mümkün değil
GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye’nin erken seçime gitmesini mümkün görmüyor. Bunun birkaç sebebi olduğunu belirten Aktaş, bunları şöyle sıralıyor: Birincisi, AK Parti hükümetleri bugüne kadar vatandaştan almış olduğu yetkiyi tümüyle kullandı.
İkincisi, Cumhur İttifakı şu an Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyu koruyor. Muhalefet partilerinden radikal bir şekilde oyunu yükselten bir parti ise yok. Ayrıca farklı sebeplerden dolayı CHP’nin oyları düşüyor.
"Şu anda erken seçime gitmek iktidar için intihar gibidir"
MetroPoll Araştırma kurucusu Özer Sencar da erken seçim olmayacağını savunuyor. Ancak onun gerekçeleri Aktaş’tan farklı. Sencar’a göre, iktidarın erken seçime gitmesi için sonucunda galip çıkacağını görmesi lazım.