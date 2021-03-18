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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 18 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 184 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, can kaybı 29 bin 777 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mart 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 184 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 902 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 81 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e çıktı.

Toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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