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Türkiye 11 gündür yanıyor yangın bölgelerinde son durum! Peş peşe haberler geliyor

Türkiye 11 gündür yanıyor yangın bölgelerinde son durum! Peş peşe haberler geliyor

Türkiye 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 209 orman yangınını kontrol altına alınırken, 5 ilde 13 orman yangını devam ediyor. Muğla, Isparta, Aydın, Karabük ve Burdur’da son durum...

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Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve çok sayıda ilde devam eden orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen, yangın söndürme ekipleri sahada olağanüstü bir mücadele veriyor. İşte 5 ilde devam eden orman yangınlarında son durum...

ÇİNE'DE 6 MAHALLEYE  TAHLİYE KARARI

Yatağan Hacıveliler bölgesinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Çine'nin Akçaova bölgesine doğru hızla ilerledi.  Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık alanın zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz yangından 7 kişinin etkilendiğini ve tedavilerinin yapıldığını bildirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

5 İLDE 13 ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı.  Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla’da 15 yangından 8’i, Isparta’da 3 yangından 1’i, Aydın’da 3 yangında 2’si, Karabük’te 2 yangından 1’i ve Burdur’da 1 yangından 1’i devam ediyor.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Orman Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.

ALEVLER AYDIN'A SIÇRADI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor. Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi. Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.

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