Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor!

5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntülerinin twitter'da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti. İşte Atakan için yapılan o yorumlardan bazıları.