Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor!
Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan'ın bilge tavrı sosyal medyanın da dikkatini çekti. Yaşına rağmen okuduğu kitapların seviyesi herkesi hayrete düşürdü.
5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntülerinin twitter'da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti. İşte Atakan için yapılan o yorumlardan bazıları.
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10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... 🤗 pic.twitter.com/wClKPScGcV— Fethi Çağıl (@fethicagil) February 18, 2020
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