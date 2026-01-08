BIST 11.965
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.136,69
HABER /  SPOR

Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak

Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı yarın Riva'da yapılacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor
İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor
Türkiye Finans'tan Gürgençler'de Apple alışverişlerine finansman çözümü
Türkiye Finans'tan Gürgençler'de Apple alışverişlerine finansman çözümü
Ülker LSEG değerlendirmesinde üçüncü kez dünya birincisi oldu
Ülker LSEG değerlendirmesinde üçüncü kez dünya birincisi oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı