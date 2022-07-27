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Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Sinemanın vazgeçilmezi Türkan Şoray, adına sahne sosyal medya hesap açanlara öfkelendi. Adına açılan hesabın yanı sıra paylaşılan yazılar da Şoray'ı sinirlendirdi. Takipçilerini bu kişilere karşı uyaran usta oyuncu, bakın neler söyledi...

Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, adına açılmış sahte hesaplara karşı uyardı. Şoray'ın adına açılan sahte hesaplar, sosyal medyada gündem olmuştu. Usta oyuncu ise o hesapların kendisine ait olmadığını söyledi.

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Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Türkan Şoray adına açılan Twitter hesabından “Atatürk’le doğduk, Atatürk’le büyüdük, Atatürk’le yaşıyoruz, Atatürk’le yaşayacağız” paylaşımı yapıldı.

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Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Söz konusu hesaptan daha sonra “Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar” tweet’i atıldı.

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Türkay Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı

Açıklama geldi

Açılan hesabın kısa sürede binlerce takipçiye ulaşması ve paylaşımların gündem olmasının ardından Türkan Şoray Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

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