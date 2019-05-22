Türkan Şoray'ın son hali görenleri şaşırttı! Verdiği kilolarla dikkat çekti

Peki Türkan Şoray kimdir?: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nazan ve Figen isminde iki kız kardeşi olan Türkan Şoray'ın annesi Meliha Şoray, kızının oyuncu olmasını her ne kadar istemese bile maddi sıkıntılardan dolayı müsaade etti.