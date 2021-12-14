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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal yatak odasından dantelli geceliğini paylaşında sosyal medya yıkıldı.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden doğan Yağmur Ünal yatak odası pozlarını paylaştı. Dantelli geceliğinin vücudunu sardığı görülen Yağmur'un pozları fanlarının da paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

Yeşilçam'ın  yıldızı Türkan Şoray'ın sanatçı Cihan Ünal ile evliliğinden doğan Yağmur Ünal sosyal medyada aktif ünlülerden.

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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

113 bin takipçili instagram hesabından yayınladığı dikkat çeken yatak odası pozları Yağmur Ünal'ın hikayelerinden yerini aldı.

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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı

113 bin takipçili instagram hesabından yayınladığı dikkat çeken yatak odası pozları Yağmur Ünal'ın hikayelerinden yerini aldı.

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