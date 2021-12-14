Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan gecelikli poz! Instagram'da paylaştı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal yatak odasından dantelli geceliğini paylaşında sosyal medya yıkıldı.
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden doğan Yağmur Ünal yatak odası pozlarını paylaştı. Dantelli geceliğinin vücudunu sardığı görülen Yağmur'un pozları fanlarının da paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın sanatçı Cihan Ünal ile evliliğinden doğan Yağmur Ünal sosyal medyada aktif ünlülerden.
113 bin takipçili instagram hesabından yayınladığı dikkat çeken yatak odası pozları Yağmur Ünal'ın hikayelerinden yerini aldı.
113 bin takipçili instagram hesabından yayınladığı dikkat çeken yatak odası pozları Yağmur Ünal'ın hikayelerinden yerini aldı.