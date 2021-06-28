Türkan Şoray kaç yaşında bugün doğum günü olan Yeşilçam'ın sultanına sevgi seli
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, bugün 76 yaşına bastı. Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit de usta oyuncunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı
Türkan Şoray, bugün 76. yaşını kutluyor. Ünlü isimler de usta oyuncunun doğum gününü yaptığı paylaşımlarla kutluyor. Rol aldığı 222 film ile dünyanın 'En çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray'a sevenlerinden birbirinden güzel doğum günü mesajları yağıyor.
Cüneyt Arkın adeta şiir yazdı
Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile birlikte rol aldıkları filmden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Bu gönderisi ile 76 yaşına basan Şoray'ın doğum gününü kutlayan usta oyuncu, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki... Çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir... Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı ve kendisinin bugün doğum günü... Nice mutlu yaşlara..." ifadelerini kullandı.
Fatma Girik ve menajeri Bircan Usallı Silan da Instagram'dan yayınladıkları video ile usta oyuncu Türkan Şoray'ın doğum gününü kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.
Bircan Usallı Silan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Türkan Şoray da yakın arkadaşlarına, "Canım Fatma, canım Bircan... Ben de sizi çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.