Türkan Şoray kaç yaşında bugün doğum günü olan Yeşilçam'ın sultanına sevgi seli

Cüneyt Arkın adeta şiir yazdı

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile birlikte rol aldıkları filmden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Bu gönderisi ile 76 yaşına basan Şoray'ın doğum gününü kutlayan usta oyuncu, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki... Çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir... Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı ve kendisinin bugün doğum günü... Nice mutlu yaşlara..." ifadelerini kullandı.