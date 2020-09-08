Türkan Şoray 20 kilo birden verdi tekne pozlarıyla görenleri büyüledi

Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle her daim kendisine hayran bıraktıran Türkan Şoray, bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Şoray'ın kilolarının nedeni ise vücudunun fazla kortizon üretiyor olması nedeniyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmasından kaynaklanıyordu.