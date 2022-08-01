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Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler

Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler

ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler

Türk Yıldızları, yaptığı gösteri uçuşları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz organizasyonunda gökyüzü semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları görenleri gururlandırdı.

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Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler

İşte Ordu'nun Altınordu ilçesindeki sahilin hemen üzerinde yapılan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan kareler...

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Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler
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Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler
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