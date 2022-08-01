Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler
ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, yaptığı gösteri uçuşları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz organizasyonunda gökyüzü semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları görenleri gururlandırdı.
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İşte Ordu'nun Altınordu ilçesindeki sahilin hemen üzerinde yapılan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan kareler...
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