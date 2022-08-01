Türk Yıldızları Karadeniz semalarında! Gururlandıran görüntüler

Türk Yıldızları, yaptığı gösteri uçuşları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz organizasyonunda gökyüzü semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları görenleri gururlandırdı.