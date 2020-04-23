Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu gösteri nefesi yine nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan'a özel hazırlanan gösterinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla özel bir gösteri yaptı.

Türk Yıldızları'nın özel gösterisinin kayıtları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." sözlerine yer verildi.

"Evinde kalan sevgili çocuklarımız için''

Videonun son bölümünde, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.