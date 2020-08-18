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HABER /  DÜNYA

Türk vatandaşlarına turist vizesi durduruldu mu? AB'den resmi açıklama geldi

Avrupa Birliği Komisyonu basın birimi, Türkiye vatandaşlarına turist vizesinin süresiz durdurulması haberini yalanladı.

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Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Avrupa Birliği'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı.

"Komisyonun herhangi yeni bir önerisinden haberdar değiliz'' 

Açıklama, AB Komisyonu basın biriminden yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denildi ve daha fazla bilgi verilmedi.

Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

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