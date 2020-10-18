Türk siyasetçilerden Ersin Tatar'a tebrik yağdı
Türk siyasetçiler, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilirken; bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oranında kaldı.
Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Tatar'a Türk siyasetçilerden tebrik mesajları yağdı.
İşte o mesajlardan bazıları...
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