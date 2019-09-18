Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu hastanede
Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan yapımcı Türker İnanoğlu'nun bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıktı.
Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı öğrenildi. Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde başladı.
Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti.
Ünlü yapımcının asistanı tarafından yapılan açıklamam İnanoğlu'nun sağlık durumun ağır olmadığı öğrenildi. İnanoğlu'nun asistanı, tedavinin kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda sürdürüldüğünü dile getirdi.
Türker İnanoğlu kimdir?
18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da doğmuştur. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.