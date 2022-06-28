Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları
Türk sinemasının efsane ismi, birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.
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Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.
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1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
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