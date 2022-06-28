BIST 2.529
DOLAR 16,58
EURO 17,54
ALTIN 972,16

Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

Türk sinemasının efsane ismi, birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.

Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

17
Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.

27
Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.

37
Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne eşi ve çocukları

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

47