Türk sinemasının asi kadını Aliye Rona bakın hangi ünlünün halası çıktı! O isim Çılgın Bediş'te...
Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi Türk sinemasının efsane filmlerinde rol alan usta oyuncu Aliye Rona 1996 yılında huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Başyapıtlara adını yazdıran Rona, Çılgın Bediş'te Mükü karakterine hayat veren Çiçek Dilligil'in halası çıktı....
Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Aliye Rona 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Usta oyuncu Rona milyonların sevgisini kazanan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi dizilerle adını duyuran Çiçek Dilligil'in halası çıktı. İşte haberin tüm detayları...
Aliye Rona Türk sinemasında uzun yıllar karakter rollerinin değişmez ismi oldu. Aliye Rona, sinemada çilekeş, direnen, dikbaşlı, hakkını hukukunu arayan, kavgacı, töreci köylü kadını ve ana rollerini canlandırdı.
Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Geride birbirinden başarılı başyapıt bırakan Aliye Rona, çok ünlü bir oyuncunun halası.
Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.