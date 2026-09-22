Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası...

ASYA MUTFAKLARI LİSTEDE AĞIRLIKTA

Listenin devamında Vietnam’ın Pho Bo’su, Tayvan usulü hot pot, Finlandiya’nın Kalakeitto’su ve Endonezya’nın Gulai’si gibi farklı mutfaklardan çorbalar bulunuyor.

Japonya ise ramenin farklı çeşitleriyle ilk 50’de en fazla dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Shoyu ramen, Tsukemen, Shio ramen, Hakata ramen, Miso ramen ve Tantanmen ramen de sıralamaya girdi.

TasteAtlas, çorbaların hemen her mutfakta farklı biçimlerde yer aldığını; berrak veya kremalı, sıcak ya da soğuk servis edilen çeşitlerin yanı sıra et, sebze, erişte ve hamur içeren ve tek başına öğün sayılabilecek çorbaların da bulunduğunu belirtti.