Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası...

Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası...

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas’ın yayımladığı prestijli listede, sürpriz bir sonuçla dünya mutfaklarının dev isimleri geride kaldı. Listenin zirvesine Paraguay’ın yerel bir lezzeti kurulurken, Türkiye’den öyle bir çorba dünya ikinciliğine adını yazdırdı ki, görenler ve duyanlar adeta şaşkına döndü. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce iddialı çorbanın kıyasıya yarıştığı bu dev listede, Türk mutfağının gururu olan o muazzam lezzet tahtına yerleşti. Bakın hangi çorba...

Betül Akgün
Betül Akgün
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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 1

Uluslararası gastronomi arenasında ses getiren TasteAtlas, en güncel “Dünyanın En İyi 50 Çorbası” listesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti! Dünyanın dört bir yanından yüzlerce iddialı çorbanın kıyasıya yarıştığı bu prestijli sıralamada, Türkiye’den öyle bir lezzet dünya ikinciliğine adını yazdırdı ki, görenleri ve duyanları adeta hayran bıraktı.

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 2

Gaziantep mutfağının başköşesinde yer alan ve sınırları aşıp devler liginde zirveyi zorlayan o efsanevi çorbamız, adını tüm dünyaya ezberletmeyi başardı. Peki, tahtın hemen kenarına kurulan, tadanların bir daha unutamadığı o muazzam Türk lezzeti sizce hangisiydi?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİ...

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 3

İlk 10 şöyle sıralandı:

1. Vori-vori – Paraguay: 4,7

2. Beyran çorbası – Türkiye: 4,5

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 4

3. Soto Betawi – Endonezya: 4,4

4. Yokohama-style ramen – Japonya: 4,4

5. Ramen – Japonya: 4,4

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 5

6. Tonkotsu ramen – Japonya: 4,4

7. Sinigang na baboy – Filipinler: 4,4

8. Tom kha gai – Tayland: 4,4

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 6

9. Lanzhou lamian – Çin: 4,4

10. Lohikeitto – Finlandiya: 4,4

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 7

MERCİMEK ÇORBASI DA İLK 15’TE

Türk mutfağından listeye giren diğer lezzet mercimek çorbası oldu. TasteAtlas, mercimek çorbasına 4,4 puan verirken geleneksel Türk çorbası dünya sıralamasında 13’üncü basamakta kendine yer buldu.

Böylece Türkiye, ilk 13 içerisinde iki farklı çorbayla temsil edilmiş oldu.

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Türk mutfak kültüründen o çorba dünyayı salladı, ikincilik koltuğuna oturdu! Dünyanın en iyi 50 çorbası... - Resim: 8

ASYA MUTFAKLARI LİSTEDE AĞIRLIKTA

Listenin devamında Vietnam’ın Pho Bo’su, Tayvan usulü hot pot, Finlandiya’nın Kalakeitto’su ve Endonezya’nın Gulai’si gibi farklı mutfaklardan çorbalar bulunuyor.

Japonya ise ramenin farklı çeşitleriyle ilk 50’de en fazla dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Shoyu ramen, Tsukemen, Shio ramen, Hakata ramen, Miso ramen ve Tantanmen ramen de sıralamaya girdi.

TasteAtlas, çorbaların hemen her mutfakta farklı biçimlerde yer aldığını; berrak veya kremalı, sıcak ya da soğuk servis edilen çeşitlerin yanı sıra et, sebze, erişte ve hamur içeren ve tek başına öğün sayılabilecek çorbaların da bulunduğunu belirtti.

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