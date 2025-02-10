Türk mühendislerinden havacılıkta büyük adım! KAAN ve HÜRJET’te önemli değişiklikler
Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN ve eğitim uçağı HÜRJET’in teknik verilerinde güncellemeler yapıldı. KAAN’ın uzunluğu, kanat açıklığı ve yüksekliği azalırken, HÜRJET’in faydalı yük kapasitesi, tırmanma oranı ve motor gücü artırıldı. Savunma sanayii uzmanlarına göre bu değişiklikler, sahadan elde edilen veriler ve mühendislik analizleri doğrultusunda yapıldı.
KAAN hem HÜRJET'in sadece ülkemiz için değil dünya havacılık alanında adından başarıyla söz ettirecek tarihi projelerden sadece ikisi. Türkiye’nin savunma sanayii özellikle 2000’li yılların ortalarından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen projeler sayesinde birçok alanda yerli ve milli çözümler geliştirildi.
KAAN ve HÜRJET gibi son derece stratejik iki hava platformu da Gök Vatan ile daha önce buluştu. TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, Savunma sanayiinin göz bebeği projelerinden KAAN ve HÜRJET'in bazı verileri güncellendi.
KAAN’DA GÜNCELLEME SONRASI NELER DEĞİŞTİ?
Önce teknik açıdan neler değiştiğini anlatalım ardından ‘neden?’ sorusuna yanıt arayalım. Milli savaş uçağı KAAN’ın uzunluğu 0,7 metre azaldı. Sadece bununla kalmadı kanat açıklığı da 0,6 metre daha az olacak. Yükseklik ise 1 metre kısaldı.
HÜRJET'teki değişimler ise daha fazla. Uçağın faydalı yük kapasitesi 2.7 tondan 3.4 tona yükseldi. Tırmanma oranı 48 bin 500 feet olarak açıklandı ki bu da 9 bin 500 feet’lik bir artış anlamına geliyor.