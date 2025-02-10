Türk mühendislerinden havacılıkta büyük adım! KAAN ve HÜRJET’te önemli değişiklikler

KAAN hem HÜRJET'in sadece ülkemiz için değil dünya havacılık alanında adından başarıyla söz ettirecek tarihi projelerden sadece ikisi. Türkiye’nin savunma sanayii özellikle 2000’li yılların ortalarından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen projeler sayesinde birçok alanda yerli ve milli çözümler geliştirildi.