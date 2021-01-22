Türk mucit Uğur Şahin'le anlaştı! Alman aşısı Kahramanmaraşlı sayesinde taşınıyor
ALMANYA'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in koronavirüs aşıları, ünlü maraş dondurması için üretilen kuru buzlarla taşınıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği Covid-19 aşısının taşınmasında da yine bir Türk'ün imzası var. Yıllar önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Almanya'ya giden Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin 1987'de Alman Bernd Lang ile kurduğu holding bünyesindeki tesiste üretilen kuru buzlar, aşıların taşınmasında kullanılıyor.
Yüzer kardeşler, 2017'nin sonlarında Kahramanmaraş'ta kurulu Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte Almanya'daki tesisin benzerini Pazarcık ilçesinde de kurdu.
Tesiste; sıvı karbondioksit gazı makineler yardımıyla sıkıştırılarak -78 derecedeki kuru buza dönüşüyor.
Günde 6 ton üretim: Gıda, tıp, temizlik ve eğlence alanında kullanılan kuru buzu talebe göre 3 farklı şekilde ürettiklerini belirten Sami Kervancıoğlu, tesiste günlük 6 ton kuru buz üretildiğini, bunu ihtiyaca göre 10 tona çıkarabileceklerini söyledi.