Türk mucit Uğur Şahin'le anlaştı! Alman aşısı Kahramanmaraşlı sayesinde taşınıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği Covid-19 aşısının taşınmasında da yine bir Türk'ün imzası var. Yıllar önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Almanya'ya giden Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin 1987'de Alman Bernd Lang ile kurduğu holding bünyesindeki tesiste üretilen kuru buzlar, aşıların taşınmasında kullanılıyor.