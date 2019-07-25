Türk model her şeyi ifşa etti fotoğrafçı Timur Emek'in modellere tacizleri ortaya çıktı
Ünlü markaların ve Victoria's Secret mankenlerinin çekimlerini gerçekleştiren ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in, model Deniz Tekin ve daha birçok modele attığı mesajlar ifşa oldu.
Dünya magazin gündemi Timur Emek'in skandal mesajlarını konuşuyor. Dünyaca ünlü Instagram moda ve magazin sayfası 'Diet Prada', paylaştığı gönderilerle Timur Emek’in, birçok kadına attığı mesajları ifşa etti ve cinsel tacize uğrayan kadınların ifadelerine yer verdi.
Diet Prada adlı sayfa, Emek ile ilgili paylaşımında, çok sayıda cinsel taciz mesajına da yer verirken, paylaşımını, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #TimesUp yani zaman doldu hareketiyle bitirdi.
Çekim esnasında taciz etmiş: Emek'in tacizine uğradığını ifade eden sanat yönetmeni Haley Bowman adlı kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Haley Bowman, bir çekim sırasında, Emek'in aniden elinden tuttuğunu ve elini cinsel organına dokundurttuğunu söyledi.
Türk modeli kandırmaya çalışmış: Diet Prada’nın paylaşımında, Emek’in, 2017 yılında da Türk model Deniz Tekin’e ajansının üstsüz çekimleri onayladığı yalanını söyleyip, fotoğrafını çekmeye çalıştığı da aktarıldı.