Türk kulüplerine süpriz çağrı: Gelin kendi ligimizi kuralım

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması üzerine Rusya Futbolcular Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov, "Türk kulüpleri de olmak üzere gelin kendi ligimizi kuralım!" çağrısı yaptı.

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Avrupa Süper Ligi kıtada büyük yankı uyandırdı. 12 dev kulüp yaptığı açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.

UEFA'dan tepki

UEFA, oluşuma büyük tepki gösterirken "Sözde avrupa süper ligine katılacak kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılması yasaklanacaktır." açıklamasını yaptı.

İhraç edilecekler

UEFA'nın yürütme komitesinin bir üyesi, organizasyona dahil olan takımların kararlarının sonuçlarıyla bir an önce yüzleşmeye başlamasını istiyor. Danimarka FA başkanı ve UEFA ExCo üyesi Jesper Moller, Süper Lig'e katılan kulüplerin Cuma gününe kadar Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini söyledi.

''12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var''

Moller, DR Sport'a verdiği demeçte "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea turnuva dışına çıkıyor ve bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. 12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var. Ve sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.



''Gelin biz de kendi ligimizi kuralım''

Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Nikolay Grammatikov, Avrupa Süper Ligi dışında yer alan ülkenin liglerine çağrıda bulundu ve 'Gelin biz de kendi ligimizi kuralım' dedi.

''Çünkü Avrupa Süper Ligi, diğer liglerin mali çöküşü anlamına gelecek''

Nikolay Grammatikov, "Doğu ve Güney Avrupa başlangıç için makul adım. Türk kulüplerinin katılımıyla bir lig kuralım. Çünkü Avrupa Süper Ligi, diğer liglerin mali çöküşü anlamına gelecek." dedi.