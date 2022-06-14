Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı
İngiltere'nin çok konuşulan reality şovu Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yarışmacılarından Türkiye’deki bir dizide seri katili canlandırdığını söylemesiyle İngiliz basınında gündem oldu. "Gerçekten tuhaf karakterler canlandırdım" diyerek Liam'a yakınlaşan Cülcüloğlu, Liam'ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı. Davide Sanclimenti ile öpüştükten sadece birkaç saat sonra yeni katılan Jacques O'Neill'le görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.
İngiltere'nin çok konuşulan reality şovu Aşk Adası'nın olaylı ismi bir Türk kızı çıktı. Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yaptığı açıklamaları ve tavılarıyla rakiplerini zorluyor, adeta ortalığı kasıp kavuruyor. Cülcüloğlu önce seri katil rolü oynadığını söylerken şaşırtan bir hamle yaptı.
Cülcüloğlu yarışmacılardan Liam Llewellyn ile çıktığı randevuda kendisini anlatırken, "Gerçekten tuhaf karakterler canlandırdım" diyerek Liam'a yakınlaşan Cülcüloğlu, Liam'ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı.
Bunun ardından Cülcüloğlu, geçen pazar günü Davide Sanclimenti ile öpüştükten sadece birkaç saat sonra adaya yeni katılan Jacques O'Neill'le flört ederken görüntülendi.
Cülcüloğlu, Türkiye'de bir süre dizilerde rol aldıktan sonra eğitimini devam ettirmek için Londra’ya gitti ve burada Central Lancashire Üniversitesi'nde sahne sanatları okudu. Üniversitede okuduğu dönemde arkadaşları onu 'Susie Hayzel' olarak tanıyorlardı.