Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

İngiltere'nin çok konuşulan reality şovu Aşk Adası'nın olaylı ismi bir Türk kızı çıktı. Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yaptığı açıklamaları ve tavılarıyla rakiplerini zorluyor, adeta ortalığı kasıp kavuruyor. Cülcüloğlu önce seri katil rolü oynadığını söylerken şaşırtan bir hamle yaptı.