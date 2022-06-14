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Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

İngiltere'nin çok konuşulan reality şovu Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yarışmacılarından Türkiye’deki bir dizide seri katili canlandırdığını söylemesiyle İngiliz basınında gündem oldu. "Gerçekten tuhaf karakterler canlandırdım" diyerek Liam'a yakınlaşan Cülcüloğlu, Liam'ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı. Davide Sanclimenti ile öpüştükten sadece birkaç saat sonra yeni katılan Jacques O'Neill'le görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

İngiltere'nin çok konuşulan reality şovu Aşk Adası'nın olaylı ismi bir Türk kızı çıktı. Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yaptığı açıklamaları ve tavılarıyla rakiplerini zorluyor, adeta ortalığı kasıp kavuruyor.  Cülcüloğlu önce seri katil rolü oynadığını söylerken şaşırtan bir hamle yaptı.

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Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

Cülcüloğlu yarışmacılardan Liam Llewellyn ile çıktığı randevuda kendisini anlatırken, "Gerçekten tuhaf karakterler canlandırdım" diyerek Liam'a yakınlaşan Cülcüloğlu, Liam'ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı. 

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Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

Bunun ardından Cülcüloğlu, geçen pazar günü Davide Sanclimenti ile öpüştükten sadece birkaç saat sonra adaya yeni katılan Jacques O'Neill'le flört ederken görüntülendi.

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Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'nı birbirine kattı öpüşmediği yarışmacı kalmadı

Cülcüloğlu, Türkiye'de bir süre dizilerde rol aldıktan sonra eğitimini devam ettirmek için Londra’ya gitti ve burada Central Lancashire Üniversitesi'nde sahne sanatları okudu. Üniversitede okuduğu dönemde arkadaşları onu 'Susie Hayzel' olarak tanıyorlardı.

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