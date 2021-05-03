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Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Teşkilat dizisinin son bölümü herkesi gururlandırdı. Yunan uçaklarını uzaklaştıran Türk jetleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Milli İstihbarat Teşkilat'ı tarafından desteklenen TRT1 dizisi Teşkilat'ın yeni bölümünde seyirciyi gururlandıran gelişmeler yaşandı. Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi, yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. 

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Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Teşkilat dizisinde Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başladı. İçinde Serdar ve Zehra'nın da olduğu uçak Yunanistan’a mecburi iniş yaptı. 

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Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Uçağa ise Fadi tarafından sabotaj yapıldığı ortaya çıktı.

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Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı

Kimlik değiştiren Serdar ve Zehra'nın Yunanistan'da olduğunu anlayan Fadi'nin adamları, Yunan polisiyle birlikte MİT'in özel ekibinin peşine düştü. 

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