Türk iş insanı Emir Uyar'la aşk yaşayan Adriana Lima'nın çıplak pozu olay!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini de Türk seçmiş ve iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayarak yeniden magazin gündeminin konuşulan ünlü ismi olmuştu ki Lima, bu sefer cesur pozu ile konuşulacak gibi duruyor.