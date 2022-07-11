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Türk İnterpolü kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan Yaşam Ayavefe'ye vatandaşlık verdi

Türk İnterpolü kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan Yaşam Ayavefe'ye vatandaşlık verdi

Yasa dışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan'ın onursal vatandaşlık verdiği bildirildi. Ayavefe'nin Kıbrıslı kumarhaneler kralı Halil Falyalı’nın öldürülmesinde azmettirici olarak da adı geçiyor.

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22 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kararda, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Mavrudis Voridis'in imzası yer aldı.

Ayavefe'nin Yunanistan'a "son derece önemli hizmetleri" bulunduğu belirtilen kararda, Kovid-19 salgını sürecinde ülkeye temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edildi.

Kararda, Ayavefe'nin Yunanistan'daki yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğu ileri sürülerek "Bu nedenle, kendisine Yunan vatandaşlığının verilmesi, Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir." ifadesi yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunulmuştu.

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