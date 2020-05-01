Türk insanının vücut ağrılarının nedeni belli oldu!

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.