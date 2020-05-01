Türk insanının vücut ağrılarının nedeni belli oldu!
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem'in önderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, Türk insanının ağrılarının en önemli nedenini açıkladı.
Türk doktorlarının yaptığı araştırma D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü.
Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem’in liderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14.925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, bu hastaların 11.029‘unda D vitamini eksikliği tespit edildi.
Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.