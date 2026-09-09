Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel...
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağını açıkladı. THY’nin İngiliz ekibine ödeyeceği paranın miktarı belli oldu.
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Türk Hava Yolları, İngiliz ekibi Liverpool’a sponsor oldu. Premier Lig ekibi, söz konusu anlaşmanın detaylarını açıkladı.
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Buna göre, Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağı kaydedildi.
Türk Hava Yolları logosu, 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının önünde yer alacak. Açıklamada, “Havayolu şirketinin markası, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren erkek, kadın ve akademi maç formalarımızın ön yüzünde yer alacak” denildi.
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5 YILLIK ANLAŞMA
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Türk Hava Yolları ile Liverpool arasındaki anlaşma beş yıllık olacak.
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300 MİLYON STERLİN
Sözleşmenin yıllık değerinin 60 milyon sterlinin üzerinde, toplam değerinin ise 300 milyon sterlini aşacağı belirtiliyor.
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