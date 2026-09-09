Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel...

Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağını açıkladı. THY’nin İngiliz ekibine ödeyeceği paranın miktarı belli oldu.

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Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel... - Resim: 1

Türk Hava Yolları, İngiliz ekibi Liverpool’a sponsor oldu. Premier Lig ekibi, söz konusu anlaşmanın detaylarını açıkladı.

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Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel... - Resim: 2

Buna göre, Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları logosu, 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının önünde yer alacak. Açıklamada, “Havayolu şirketinin markası, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren erkek, kadın ve akademi maç formalarımızın ön yüzünde yer alacak” denildi.

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Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel... - Resim: 3

5 YILLIK ANLAŞMA

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Türk Hava Yolları ile Liverpool arasındaki anlaşma beş yıllık olacak.

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Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel... - Resim: 4

300 MİLYON STERLİN

Sözleşmenin yıllık değerinin 60 milyon sterlinin üzerinde, toplam değerinin ise 300 milyon sterlini aşacağı belirtiliyor.

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THY Liverpool sponsor