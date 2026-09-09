Türk Hava Yolları kesenin ağzını açtı! Liverpool’un ana sponsor oldu ödeyeceği bedel...

Buna göre, Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları logosu, 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının önünde yer alacak. Açıklamada, “Havayolu şirketinin markası, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren erkek, kadın ve akademi maç formalarımızın ön yüzünde yer alacak” denildi.