Türk gurbetçinin başarısı Forbes kapağında! Traktör parası için gitti milyoner oldu
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Almanca dilinde yayınlanan sayısında, Avusturya’daki Türk iş insanı Hüseyin Ünal’ın başarısına yer verdi.
Ünlü Amerikan ekonomi dergisi Forbes, Almanca dilinde yayımlanan sayısının kapağına bir Türk iş adamı olan Hüsein Ünal'ı yerleştirdi. Ünlü dergi, 44 yıl önce Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Hollanda ve daha sonra Avusturya'ya giden Ünal'ın başarı öyküsünü kapağına taşıdı.
130 milyon Euro ciro: Dergi, Ünal'ın Avusturya’da 31 şubesi bulunan süpermarket zinciri başta olmak üzere, yaklaşık 32 ülkeye ihracat yapan enerji içeceği, et ve et ürünleri üretim tesisi, Viyana Toptancı halinde yer alan Cash and Carry (Peşin ödeme ile alışveriş) alanı ve 10 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezine sahip yatırımlarıyla yıllık 130 milyon Euro cirosu bulunan Macro Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıttı.
"5 bin Euro traktör parası için gelen..."
Ünal'ın başarı öyküsünü kapağına taşıyan Forbes dergisi, "Burada Başarıyı yakalarsan Her yerde başarılı olursun" başlığıyla Türk iş insanı Ünal için, " 5 bin Euro traktör parası için gelen Hüseyin Ünal şimdi yıllık cirosu 130 milyon Euro ve 300 çalışanla Türkiye ve Avusturya'nın ardından şimdi de Almanya piyasasına giriyor." ifadelerine yer verdi.
"Böyle olursa da daha faydalı olacağız"
Forbes'ın kapağına taşıdığı Türk iş insanı Hüseyin Ünal, yaşadığı gururu ve zorluklarla başlayan başarı öyküsünü anlattı. Avrupa’ya geldikten sonra dönüş niyetinin olduğunu ancak Avrupa’da Türk toplumuna daha faydalı olacağını ifade eden Ünal, “Avrupa’ya geliş hikayemiz herkes gibi belli bir süre çalışıp, küçükte olsa birikim yapıp Türkiye’ye dönmek. Ama tabi bu öyle olmadı. Geldik, bir şekilde bugün dönelim, yarın dönelim ama dönüş olmadı. Böyle olursa da daha faydalı olacağız hem Türkiye’deki toplumumuza hem de buradaki toplumumuza insanımıza diye düşünüyoruz ve devam diyoruz” dedi.