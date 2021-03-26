Türk gurbetçinin başarısı Forbes kapağında! Traktör parası için gitti milyoner oldu

"Böyle olursa da daha faydalı olacağız"

Forbes'ın kapağına taşıdığı Türk iş insanı Hüseyin Ünal, yaşadığı gururu ve zorluklarla başlayan başarı öyküsünü anlattı. Avrupa’ya geldikten sonra dönüş niyetinin olduğunu ancak Avrupa’da Türk toplumuna daha faydalı olacağını ifade eden Ünal, “Avrupa’ya geliş hikayemiz herkes gibi belli bir süre çalışıp, küçükte olsa birikim yapıp Türkiye’ye dönmek. Ama tabi bu öyle olmadı. Geldik, bir şekilde bugün dönelim, yarın dönelim ama dönüş olmadı. Böyle olursa da daha faydalı olacağız hem Türkiye’deki toplumumuza hem de buradaki toplumumuza insanımıza diye düşünüyoruz ve devam diyoruz” dedi.