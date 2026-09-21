Türk giyim deviydi! Armine'nin patronuna gözaltı

13 Ağustos'tan bu yana devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 80 kişi tutuklanırken, dün gerçekleşen 4. dalga operasyonun ardından ünlü giyim markası Armine'nin kurucu ismi iş insanı Mehmet Dursun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞİRKETİNE KAYYUM ATANMIŞTI

13 Ağustos'ta gerçekleşen ilk operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ile birlikte Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine'nin de yer alması dikkat çekmişti.

MEHMET DURSUN KİMDİR?

1990'lı yıllardan bu yana Süleymancılar tarikatında yurt yöneticiliği ve dernek başkanlığı gibi çeşitli görevler üstlenmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alihan Kuriş Suç Örgütü" olarak adlandırdığı yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 20 Eylül 2026'da düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınmıştır.

Mehmet Dursun hakkındaki suçlama ve ifade işlemleri henüz açıklanmamıştır.