Türk futbolundaki bahis skandalı! UEFA tüm hakemlere mesaj yolladı

Türk futbol gündemine oturan bahis skandalı, Avrupa'da da konuşulmaya başlandı. UEFA, tüm hakemlerini Türkiye'deki olayı örnek vererek uyardı.

TFF'nin, bahis oynayan hakemleri ifşa etmesinin ardından Türk futbolunda ortalık karışmıştı. UEFA, tüm hakemlerini Türkiye'deki olayı örnek vererek uyardı.

Türk futbolunda yaşanan skandal, Avrupa'da yoğun ses getirdi. UEFA, bu olayın ardından tüm hakemlere e-posta göndererek uyarılarda bulundu.

UEFA'nın Avrupa'daki tüm hakemlere gönderdiği e-postada şu ifadeler yer aldı:

Değerli Hakemler,

Türkiye'de bazı hakemlerin Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliklerine aykırı olarak bahis hesapları açtığını medyada okumuş olabilirsiniz. Bu durum, bazı hakemlerin TFF tarafından men edilmesine yol açmıştır.

Bu durum, hakemlerin futbol maçlarına bahis oynamasının (bu maçlarda yer alsınlar ya da almasınlar) asla iyi bir fikir olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatmak için bir fırsat sunmaktadır. Nitekim, bir UEFA maç atamasını her kabul ettiğinizde, UEFA'nın Hakemler İçin Şartlar ve Koşulları'na uymuş olursunuz. Madde 6c, UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği'ne atıfta bulunarak maç yetkililerinin şunları taahhüt ettiğini belirtir:

c) Rekabet maçlarıyla ilgili bahis veya benzeri faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktan ve bu faaliyetlerde doğrudan veya dolaylı olarak mali çıkar sağlamaktan kaçınmak;

Elbette bu, UEFA maçlarını kapsamaktadır, ancak çoğu UEFA'nın da futbolla ilgilenen herkesin ulusal düzeyde bahis oynamasını yasaklayan benzer düzenlemeleri vardır.

Muhtemelen buna gerek bile yok ama bu mesajı dikkate aldığınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla

Chris Wild

Hakemlik Hizmetleri Başkanı

Hakemlik

UEFA

