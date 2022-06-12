Türk futbolcu İbiza'da tecavüz suçundan tutuklandı! Kız 18 yaşındaymış

18 yaşındaki kıza tecavüz iddiası

Alman basınından bazı kaynaklar, Atakan Karazor'un tutuklanma sebebinin 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesi olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili ne kulüpten ne de İspanyol makamlardan bir açıklama gelmedi.