Türk ekonomisi nasıl hedef alındı? Berat Albayrak küresel çeteyi nasıl engelledi?

İKİNCİ SINAMA – SEÇİMLERE MÜDAHALE

Yeni Ekonomi Programı ile ekonomideki toparlanma taraflı tarafsız herkesten pozitif eleştiri alırken, Türk Lirasının değerinin ve faizinin İstanbul’da belirlenmesi için gerekli adımlar da atılmaya devam etmekteydi. Atılan adımlar, TL likiditesinde İstanbul’un elini daha da güçlendirmişti. 2019 Mart seçimlerine günler kala Londra’dan akıl sır ermeyen bir hamle gelmişti. Dünyaca ünlü bir yatırım bankası olan JP Morgan tarafından TL’nin değeri üzerinde tamamen spekülasyona dayalı bir rapor yayınlandı. Yapılan suçtu. Ama 4 günlük süreçte kuru yeniden 8’lere çıkarma girişimi başarılı olsaydı elde edilecek şey bu suça değerdi. Bir duvar yıkılacak, kurun 10’un üstüne çıkmasının önünde hiçbir engel kalmayacak ve seçim sabahı iktidar vatandaşa hiçbir şey anlatamayacaktı.

Buna değerdi, ve kaldı ki, bu güne kadar hep yapanın yanına kar kalmıştı.Londra’nın hesaba katmadığı, İstanbul’un vereceği tepkinin dozuydu. 2. Swap hamlesi ile Londra tamamen neye uğradığını şaşırmıştı. Evet, açığa sattıkları ama yerine koyamadıkları TL için tarihi faizler ödemek zorunda kalmışlar ve Türkiye üzerinden elde edecekleri belki bir yıllık karı bir gecede faiz olarak ödemek zorunda kalmışlardı. Her zaman Türkiye’ye ödettikleri faizi bu kez onlar Türk Lirası bulabilmek için ödemişlerdi.

Benzer bir operasyon Barış Pınarı harekatı süresinde de yaşanmış, Türkiye ekonomisinin kazandığı bağışıklık sayesinde piyasaların çok haberi bile olmamıştı.